Als einziges Team der NFL waren die Minnesota Vikings bislang ungeschlagen - die Serie endet gegen die Detroit Lions. Amon-Ra St. Brown muss einen Schreckmoment überstehen.

Detroit (dpa) – Die Detroit Lions haben in der NFL das letzte ungeschlagene Team bezwungen und gegen die Minnesota Vikings 19:15 gewonnen. Die Mannschaft um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hatte gegen die Gäste lange große Schwierigkeiten im Angriff, zog die Partie in der zweiten Halbzeit aber auf ihre Seite und sorgte für die erste Niederlage der Vikings nach zuvor sechs Siegen. Die Lions haben nun fünf von sieben Spielen gewonnen.

St. Brown musste in der ersten Halbzeit im Anschluss an einen nicht gegebenen Touchdown auf eine mögliche Gehirnerschütterung untersucht werden, konnte aber weiterspielen und beendete das Duell mit 46 Yards Raumgewinn bei sieben gefangenen Pässen.

Mayfield hat keinen Pass und gewinnt trotzdem

Für ein Kuriosum sorgten die Tampa Bay Buccaneers beim 16:0 gegen die Atlanta Falcons: Quarterback Baker Mayfield hatte keinen einzigen erfolgreichen Pass in der Partie. Die Runningbacks Bucky Irving mit 170 Yards und einem Touchdown sowie Kenneth Gainwell mit 140 Yards sorgten alleine für fast den kompletten Raumgewinn der Bucs. Mayfield steuerte durch eigene Läufe 14 Yards bei.

Im Heimspiel gegen die Cleveland Browns führte Aaron Rodgers die Pittsburgh Steelers zu einem 27:6. Für die Gastgeber war es der sechste Sieg im achten Saisonspiel. Die Las Vegas Raiders holten in einem unterhaltsamen Spiel ein 38:33 gegen die New York Jets. Die Jacksonville Jaguars ließen den Indianapolis Colts beim 42:7 keine Change.