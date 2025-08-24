Mit Gesang und Haarkränzen setzen Demonstranten auf einer Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden ein Zeichen für die ukrainische Unabhängigkeit. Wie viele machen mit bei der Menschenkette?

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Rund 500 Menschen haben laut Polizei am 34. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit von der Sowjetunion auf einer Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden für die Freiheit des Kriegslandes demonstriert. Besondere Zwischenfälle habe es auf der Theodor-Heuss-Brücke über dem Rhein vorerst nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Demonstranten starteten von beiden Flussufern aus zu der Kundgebung für die Befreiung der 2022 von Russland überfallenen Ukraine. Sie schwenkten blau-gelbe Fahnen des osteuropäischen Landes und sangen ukrainische Lieder. Manche Frauen trugen Haarkränze, folkloristische Kleidung und blau-gelbe Schleifen in ihren Haaren.

Die Veranstalter erklärten, «dass es sich nicht nur um eine Demonstration handelt, sondern um ein Zeichen des Miteinanders, des Erinnerns und des Glaubens an die Souveränität und Selbstbestimmung der Ukraine.» Am 24. August 1991 hatte das ukrainische Parlament in Kiew die Unabhängigkeit von der zerfallenden Sowjetunion erklärt.