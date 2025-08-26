Bayer Leverkusen arbeitet weiter am Kader. Mit Rechtsverteidiger Lucas Vázquez hat der Verein nun einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet. Arthur und Hincapié könnten den Club noch verlassen.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den spanischen Rechtsverteidiger Lucas Vázquez verpflichtet. Der 34-Jährige kommt ablösefrei, sein Vertrag bei Real Madrid war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen, wie der Bundesligist mitteilte. Vázquez unterzeichnete in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. Er wird bei der Werkself das Trikot mit der Rückennummer 21 tragen.

«Mit Lucas Vázquez verpflichten wir einen extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab», sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes lauf Vereinsmitteilung. «Lucas wird durch seine fußballerische Raffinesse und besondere Routine großen Einfluss auf unser Spiel nehmen und zu einer Stütze unserer Mannschaft werden.»

Vázquez hatte nach zehn Jahren als Real-Profi die Königlichen im Sommer verlassen. Der neue Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. Insgesamt kommt der neunmalige Nationalspieler auf 402 Pflichtspiele für den Weltklub, mit dem er in seiner Karriere 23 Titelgewinne feierte.

Weitere Transfers sind wahrscheinlich

Vázquez könnte nicht der einzige weitere Neuzugang bleiben. Nach Informationen des «Kicker» sollen die Rheinländer noch an Linksaußen Eliesse Ben Seghir von der AS Monaco und dem defensiven Mittelfeldspieler Ezequiel Fernandez vom saudischen Club Al-Qadisiya FC interessiert sein.

Zugleich drohen dem Club aber noch Abgänge. Rechtsverteidiger Arthur gilt als Kandidat beim französischen Erstligisten Paris FC. Mehrere Medien melden, Linksverteidiger Piero Hincapié stehe vor einem Wechsel in die Premier League, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur seien interessiert.

Auch Victor Boniface gilt als Verkaufskandidat. Sein Wechsel zur AC Mailand ist nach medizinischen Untersuchungen allerdings nicht zustande gekommen. Der 24-Jährige hatte in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse. Boniface, der schon im Winter wechseln wollte, bleibt nun erstmal in Leverkusen.