Einmal Trucker-Teller und weiter? Besser nicht! Mit einfachen Snacks, Mini-Workouts und cleveren Pausen bleibt man am Steuer frischer und sicherer – bis zum Ziel.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ausgeruht und entspannt startet man am Steuer sicher – das gilt vor allem vor längeren Strecken. Regelmäßige Pausen unterwegs erhalten die Fahrtüchtigkeit, klar. Doch nur eben schnell in den Rasthof den Trucker-Teller verschlingen und weiter, so sollte der Stopp besser nicht aussehen. Im Gegenteil. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) und die Kampagne «Runter vom Gas» des Bundesverkehrsministeriums und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) geben Tipps.

Als Faustregel gilt: spätestens alle zwei Stunden eine Pause machen. Auch die Mitfahrer können helfen, wenn sie selbst wachsam sind. Spätestens wenn sich das Verhalten des Fahrers ändert und Zeichen von Müdigkeit auftreten – pausieren! Blinzeln, weil die Augenlider brennen oder häufiges Gähnen gehören zu den typischen Anzeichen.

Ein bisschen Sport sollte sein und leichtes Essen auch

Doch dann sollte man nicht einfach sitzen bleiben – Bewegung ist angesagt. Konkret werden leichte Übungen wie lockeres Gehen, Schulterkreisen oder Vorbeugen im Stand zur Entlastung von Rücken und Nacken vorgeschlagen. Ein kurzes Strecken auf die Zehenspitzen aktiviere die Beinmuskulatur und beuge Ermüdung vor. Alternativprogramm: ein Kurzschlaf von etwa 10 bis 20 Minuten.

Und dann Pommes mit Bratwurst? Eher nicht. Es wird zu leichtem Proviant an Bord oder entsprechender Verpflegung an Raststätten geraten. Das vermeide ein Völlegefühl. Als Beispiele werden genannt: Salate, gegartes Gemüse und Vollkornbrot. Auf Weizenprodukte und Fleisch sollte man «weitgehend» verzichten.

Aber bitte nicht am Steuer essen, das ist weder entspannend noch wirklich sicher. Wenn der kleine oder große Hunger kommt, sollte ein Rastplatz angefahren werden, wo man zum Beispiel einen Picknicktisch nutzen kann.

Trinken nicht vergessen. Dazu eignen sich Wasser oder ungesüßte Säfte. Auf stark zuckerhaltige Getränke und auch Snacks sollte man dagegen eher verzichten. Diese könnten oft zu einem schnellen Leistungsabfall führen.