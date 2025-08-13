Kurz vor dem Abflug nach Vancouver veröffentlicht Thomas Müller einen knappen Video-Clip. Natürlich mit einem Lächeln auf den Lippen.

München (dpa) – Mit einem Kurzvideo, das ihn beim Joggen durch eine Wiesenlandschaft zeigt, verabschiedet sich Thomas Müller aus seiner bayerischen Heimat. «Heute ist mein Flug nach Vancouver. Letzter Lauf in Deutschland. Ich bin wirklich gespannt auf die kommenden Wochen. Auf geht's zusammen. Auf geht's Whitecaps», sagte der 35 Jahre alte Fußballstar auf Englisch und mit einem Lächeln im Gesicht in dem 14-sekündigen Clip beim Portal X.

Er sei «leicht nervös» für seine Verhältnisse, erklärte der langjährige Offensivspieler des FC Bayern München zudem bei Sky. «Das erste Mal eben seit sehr langer Zeit, dass ich zu einer neuen Mannschaft stoße», sagte Müller weiter. «Vorfreude ist da, aber eben auch eine gewisse Anspannung.»

Vor 25 Jahren war Müller von seinem Jugendclub TSV Pähl zu den Junioren des FC Bayern gewechselt und dem Rekordmeister, für den er 756 Pflichtspiele absolvierte, bis zu diesem Sommer treu geblieben. 13 deutsche Meisterschaften und sechs Pokalsiege sind hinter den zwei Champions-League-Triumphen besondere Titel-Marken des Münchner Rekordspielers.

Schuster: «Die Reaktionen waren außergewöhnlich»

Die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga MLS wollen Müller am Donnerstag (Ortszeit) offiziell vorstellen und ihm einen festlichen Empfang bereiten. «Die Reaktionen waren außergewöhnlich. Das ist die größte Verpflichtung, die unser Verein je gemacht hat – mit großem Abstand», sagte Whitecaps-Sportdirektor Axel Schuster bei Sky. Der 53-Jährige arbeitete einst beim FC Schalke 04 und FSV Mainz 05.

«Die Begeisterung ist groß. Alle Spiele für den Rest der Saison werden ausverkauft sein», ergänzte Schuster. Müller erwarte «eine große Party am Flughafen, wenn er in Vancouver landet». Drei Tage später könnte der Neuzugang bereits sein Debüt geben. Am Sonntag trifft sein neues Team im Heimspiel auf Houston Dynamo FC. «Ich will schnell ankommen, ich will schnell auf dem Platz stehen, die Jungs kennenlernen», sagte Müller. «Fit bin ich, den Rest werden wir sehen.»

Nick Salihamidzic: «Anonymität ist Teil der Lebensqualität»

Dass der Weltmeister von 2014 auch an der kanadischen Westküste unbehelligt joggen kann, scheint sicher. «Genau diese Anonymität ist Teil der Lebensqualität, die Müller hier erfahren wird», sagte Nick Salihamidzic in einem Interview der «Bild». Der 22 Jahre alte Sohn des früheren Bayern-Sportdirektors Hasan Salihamidzic spielte 2022 für die Whitecaps-Reserve.

«Auch die Stars wie beispielsweise von den Vancouver Canucks werden dort in Ruhe gelassen. Thomas wird in Vancouver sein Privatleben genießen können», meinte Salihamidzic. «Das Drumherum – wie die große Ankunft am Flughafen, das Heimspiel – wird groß sein, aber im Alltag wird er sich voll aufs Spiel konzentrieren und die Stadt genießen können», sagte Schuster.