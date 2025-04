Nürnberg (dpa) - Miroslav Klose genießt beim 1. FC Kaiserslautern Legendenstatus. Doch für den Trainer des 1. FC Nürnberg ist so eine Überhöhung der eigenen Person eher unangenehm. In einem Atemzug mit Horst Eckel oder den Walter-Brüdern Ottmar und Fritz genannt zu werden, sei «eine Ehre», räumte Klose vor seiner emotionalen Rückkehr auf den Betzenberg am Samstag (20.30 Uhr/Sky) ein. Fritz Walter und viele andere stünden aber über ihm, ergänzte Klose gewohnt bescheiden.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 ist in der Pfalz aufgewachsen. Bei der SG Blaubach-Diedelkopf machte er seine ersten Schritte als Fußballer, ehe er über den FC 08 Homburg nach Kaiserslautern wechselte. Dort wurde Klose Profi und Nationalstürmer.

Ohne Knoche und Tzimas

«Ich werde es sicher genießen, zurückzukehren», sagte der frühere Weltklassestürmer vor dem Abendspiel in der 2. Fußball-Bundesliga. «Die Vorfreude ist groß.» Die Rückkehr bedeute ihm viel. «Ich bin aber als Nürnberger Trainer dort, darauf liegt mein Fokus.»

Der Trainer Klose muss allerdings auf mehrere Leistungsträger verzichten. Abwehrchef Robin Knoche (Wade) und Stürmer Stefanos Tzimas (Muskulatur) fehlen weiter verletzt. Auch Angreifer Janis Antiste (Rot) und Mittelfeldspieler Caspar Jander (5. Gelbe Karte) können wegen Sperren nicht eingesetzt werden.

Zwei Niederlagen am Stück

Klose muss personell improvisieren. Dennoch will er «Punkte mitnehmen». Seine Mannschaft solle dort ein «richtig gutes Spiel» abliefern.

Das gelang den Franken zuletzt nicht. Seit dem Derbysieg gegen die SpVgg Greuther Fürth verloren die Nürnberger gegen Jahn Regensburg (1:2) und den Hamburger SV (0:3). Der 1. FC Kaiserslautern ist aktuell Vierter und dabei punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg auf Relegationsrang drei. Die Nürnberger haben indes fünf Zähler weniger.

«...dann zündet das Stadion»

Klose warnte vor der Stimmung am Samstag, wenn viele Freunde und Bekannte vor Ort sein werden. «Auf dem Betze reicht ein Moment, dann zündet das Stadion», sagte Klose, der von 2000 bis 2004 als Profi in Kaiserslautern stürmte, ehe er zu Werder Bremen wechselte.

Auf die Atmosphäre freut sich Klose aber. «Als Spieler habe ich abends gerne gespielt, dasselbe ist es jetzt. Es ist ein Highlight», sagte er. «Wir müssen es uns erst erarbeiten, dass wir mehr Highlightspiele abends bestreiten.» Ein Auswärtssieg wäre ein guter Anfang.