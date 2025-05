Rüsselsheim (dpa/tmn) – Leapmotor will die Grenzen zwischen Autos mit konventionellem und Elektroantrieb verwischen. Dafür bieten die mit Stellantis verbandelten Chinesen ihren C10 jetzt auch mit einem Range-Extender an. Der Preis ändert sich dadurch nicht und beginnt unabhängig von der Motorvariante weiter bei 37.600 Euro.

Dafür gibt es das 4,74 Meter lange SUV dann laut Hersteller nicht mehr nur als Version mit einer 69,9 kWh großen Batterie für bis zu 425 Normkilometer. Alternativ bauen die Chinesen jetzt in das Modell zusätzlich auch einen Verbrenner als Reichweitenverlängerer ein.

Range-Extender treibt Generator an

Dieser treibt mit seinen 65 kW/88 PS allerdings nur einen Generator an, der während der Fahrt die in dieser Konfiguration auf 28,4 kWh geschrumpfte Batterie lädt. So kommen zu 145 Kilometern rein elektrischer Reichweite noch einmal über 800 Kilometer aus dem 50 Liter großen Benzintank.

Für den Vortrieb selbst sorgt in beiden Fällen ein E-Motor an der Hinterachse mit nahezu identischer Leistung. Im sogenannten REEV-Modell hat er 158 kW/215 PS und ermöglicht wie im reinen Stromer ein Spitzentempo vom 170 km/h. Der Normverbrauch liegt bei 0,4 Litern und der CO2-Ausstoß bei 10 g/100 km.