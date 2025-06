Miami (dpa) - Bayern-Mittelfeldstar Jamal Musiala hat bei der Club-WM offenbar keine schwerwiegende Verletzung erlitten. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky soll der 22 Jahre alte Fußball-Nationalspieler am Sonntag wieder mittrainieren, wenn alles nach Plan läuft.

Der gerade erst aus einer größeren Verletzung zurückgekehrte Musiala hatte beim 2:1 gegen Boca Juniors in Miami nur 25 Minuten nach seiner Einwechslung wieder den Platz - offenbar mit einer Wadenblessur - verlassen müssen. Die Bayern stehen durch den Sieg bereits im Achtelfinale.

Trainer Vincent Kompany konnte kurz nach dem Spiel noch keine genaue Einschätzung geben, zeigte sich aber vorsichtig optimistisch. «Ich will unbedingt erstmal noch mit den Ärzten sprechen», sagte der Belgier. «Wir fliegen erstmal nach Orlando und werden morgen Genaues wissen.»

Eingehende Untersuchung in Orlando

Er habe kurz nach dem Spiel mit Musiala gesprochen. «Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes», berichtete Kompany danach. Er sei aber zumindest «ein wenig entspannt, obwohl ich nicht weiß, was morgen (von den Ärzten) gesagt wird». Im WM-Quartier des deutschen Meisters in Orlando soll Musiala eingehend untersucht werden. Seine Teamkollegen begleitete er nach dem Schlusspfiff immerhin noch mit in die Kurve zu den Bayern-Fans, um dort zu feiern.

Bis zum WM-Auftakt hatte Musiala zwei Monate lang verletzt pausiert. Nach seinem fulminanten Drei-Tore Comeback als Joker beim 10:0 gegen Auckland City sollte er gegen Boca weitere Spielpraxis sammeln, um dann in der K.o.-Phase wieder in der Startelf zu stehen. Dieser Plan ist nun mindestens gefährdet.

Schon am kommenden Dienstag müssen die Bayern wieder antreten, dann in Charlotte. Dort geht es zum Vorrundenabschluss gegen den Tabellenzweiten Benfica Lissabon um den Gruppensieg.