Bei Laura Siegemund schmerzt der Rücken beim Sitzen. Die Lösung ist ein Sitzkissen, das sie auch bei den French Open immer bei sich hat.

Paris (dpa) – Ohne ihr Sitzkissen in Donut-Form geht Laura Siegemund bei den French Open nirgendwo hin. «Alle lachen und der Donut ist der Running Gag», sagte die deutsche Tennisspielerin: «Aber ich bin in meiner Karriere an den Punkt angelangt, wo ich sage: Lass sie lachen, wenn du dich damit wohlfühlst, ist es egal, was andere Leute denken.»

Das Kissen braucht sie nach ihren Rückenproblemen, wegen der sie die Vorsaison vorzeitig beenden musste. «Da war der Punkt, wo ich mir nicht mal mehr die Socken selber anziehen konnte», erzählte die 38-Jährige bei Eurosport. Das Problem sei zwar größtenteils behoben, aber: «Ich habe einfach Probleme beim Sitzen – und dann habe ich mir diesen Donut gekauft.»

Den Sitz-Donut wolle sie auch bei ihrem Erstrundenmatch am Dienstag gegen die viermalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Naomi Osaka benutzen. «Ich nehme den tatsächlich eisenhart mit auf den Platz», sagte die Weltranglisten-47.: «Das sind ja oft auch ganz harte Holzbänke, auf denen wir da sitzen. Und je härter, desto problematischer ist das Ganze.»