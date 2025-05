Berlin (dpa) – Seit fast 16 Jahren sind Alexandra Maria Lara und Sam Riley verheiratet. Dabei war die Schauspielerin (46) vor der ersten Begegnung mit dem britischen Schauspieler «eigentlich ziemlich genervt», wie Lara dem Magazin «Stern» auf die Frage sagte, ob es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. Sie lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zu «Control» in England kennen.

Doch weil die Produktion «nicht gerade gut organisiert war», sei sie beinahe wieder abgereist, als sie in Nottingham ankam, sagte sie. «Ich stand mit meinem Rollkoffer am verabredeten Treffpunkt, und niemand war da. Ich rief meine Agentin an und sagte: Wenn ich jetzt nicht gleich jemanden finde, setze ich mich in den nächsten Zug zurück nach London.»

Hinter der nächsten Tür habe sie dann Riley schon aus den Augenwinkeln gesehen, so die Schauspielerin. «So ein großer und eleganter Typ. Bevor wir nur „Hallo“ gesagt haben, war es eigentlich um mich geschehen.»

Paar ist seit 2009 verheiratet

Der britische Schauspieler Riley (45) sagte in dem Doppelinterview mit dem «Stern» über die Begegnung: «Ich habe mich in dem Moment verliebt, als sie reingekommen ist. Ich bin sofort aufgesprungen, weil ich der Erste sein wollte, bevor die anderen Jungs sich vorstellen konnten.»

Das Paar ist seit August 2009 verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Sie leben in Berlin. Riley ist beim Deutschen Filmpreis gleich zweimal als bester Hauptdarsteller nominiert – für «Islands» und «Cranko».

Die Verleihung ist am Freitag in Berlin geplant. Lara leitete bis vor ein paar Wochen die Deutsche Filmakademie mit dem Regisseur Florian Gallenberger. Nun besteht die Spitze aus Gallenberger und der Schauspielerin Vicky Krieps.