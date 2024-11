Rheinland-Pfalz Land zahlt Ex-Ministern über Jahre hohe Summen: CDU will Übergangsgeld in Rheinland-Pfalz kürzen Sebastian Stein 23.10.2024, 09:20 Uhr

i Nach ihrem Ausscheiden aus den Regierungsämtern erhalten auch Ex-Landeschefin Malu Dreyer und Ex-Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) das sogenannte Übergangsgeld. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

In Rheinland-Pfalz erhalten ausgeschiedene Spitzenpolitiker besonders lange Geld für den Übergang. Die CDU will das Gesetz nun ändern - und fordert auch eine Regel für mehr Unabhängigkeit von der Wirtschaft.

Wenn Ministerinnen oder Minister aus ihrem Amt ausscheiden, erhalten sie in der Regel finanzielle Unterstützung für den Übergang. Das sogenannte Übergangsgeld soll den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Politik erleichtern. Wenn die Amtsbezüge enden, zahlt der Staat in Rheinland-Pfalz für die ersten drei Monate das volle Gehalt plus Zuschläge.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen