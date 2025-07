Weniger Zylinder, mehr Leistung, höherer Preis: Wenn der Temerario dem Huracan nachfolgt, will Lamborghini mit neuen Spitzenwerten punkten – aber auch mit ungewohnter Stille.

Sant’Agata Bolognese (dpa/tmn) – Lamborghini schickt den Huracan in den Ruhestand und schickt stattdessen den Temerario auf die linke Spur. Der neue Supersportwagen soll noch in diesem Sommer in den Handel kommen und mindestens 307.500 Euro kosten, wie der Hersteller mitteilt.

Potenzielle Kundinnen und Kunden müssen auf den ersten Blick einen Rückschritt verkraften. Denn die Italiener beerdigen ihren 5,2 Liter großem Zehnzylinder-Motor und statten das neue Coupé nur noch mit einem V8 mit 4,0 Litern Hubraum aus.

Plug-in-Hybrid mit elektrisch angetriebener Vorderachse

Allerdings leistet dieses Triebwerk alleine schon 588 kW/800 PS und wird zudem mit einem Plug-in-Hybrid kombiniert. So steigt die Systemleistung auf 676 kWh/920 PS und die elektrisch angetriebene Vorderachse verbessert die Traktion. Deshalb gelingt der Sprint von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Lamborghini mit 343 km/h an.

Zugleich bietet der wieder nach einem Kampfstier benannte Zweisitzer Huracan-Umsteigern noch eine neue Erfahrung: Weil zum Kombi-Antrieb auch ein Pufferakku von 3,8 kWh gehört, kann der Temerario rund zwölf Kilometer rein elektrisch und damit flüsterleise fahren.