Genug ist nie genug. Erst recht in einem Sportwagen, selbst wenn der ein SUV ist. Deshalb packt Lamborghini beim Urus jetzt noch einmal 146 PS drauf - und lässt das auch jeden sehen.

Sant'Agata Bolognese (dpa/tmn) – Der Lamborghini Urus SE lässt die Muskeln spielen. Obwohl schon bislang eines der stärkste SUV am Markt, kommt der große Geländewagen zum Jahreswechsel auch als Performante und legt dafür bei der Leistung noch einmal kräftig zu, teilt der Hersteller mit. Preise nennt Lamborghini noch nicht. Doch da schon der Standard-Urus mehr als 250.000 Euro kostet, könnten am Ende wohl knapp 300.000 Euro auf der Rechnung stehen.

Dafür gibt es den Plug-in-Hybrid mit einem V8-Benziner unter der Haube und einer E-Maschine im Getriebe demnach mit jetzt 596 kW/812 PS. Das sind 107 kW/146 PS mehr als bisher. Mit zusammen maximal 1.000 Nm beschleunigt der Antrieb den Konkurrenten von Autos wie Aston Martin DBX oder Porsche Cayenne aus dem Stand in 3,3 Sekunden auf Tempo 100 und sorgt laut Lamborghini für bis zu 312 km/h Spitze.

Neben dem stärkeren Antrieb hat Lamborghini auch das Fahrwerk überarbeitet und strammer abgestimmt. Außerdem gibt ein noch aggressiveres Design, zu dem eine neue Motorhaube aus Carbon zählt. Nebeneffekt: Der Urus SE Performante wird 32 Kilogramm leichter. Zwar reicht ihm das laut Lamborghini für das beste Leistungsgewicht in seinem Segment, zum Diät-Modell wird er aber trotzdem nicht. Denn auch nach dem Abspecken stehen 2.473 Kilo auf der Waage.