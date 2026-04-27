Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James kassieren in den NBA-Playoffs eine deutliche Pleite in Houston. Die Spurs können sich über einen Sieg und die Rückkehr von Victor Wembanyama freuen.

Houston (dpa) – Die Los Angeles Lakers haben es verpasst, als erstes Team in der NBA in die zweite Playoff-Runde einzuziehen. Das Team von Superstar LeBron James verlor das vierte Spiel bei den Houston Rockets mit 96:115 (47:56), führt in der Best-of-seven-Serie dennoch komfortabel mit 3:1-Siegen. Das Team, das zuerst viermal gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

James blieb mit zehn Punkten unter seinen Möglichkeiten und verlor zudem achtmal den Ball. In Luka Doncic und Austin Reaves mussten die Lakers weiter auf zwei verletzte Führungsspieler verzichten. Bereits vor dem Schlussabschnitt lagen die Gäste mit 25 Zählern zurück. Bei den Rockets bestach das Kollektiv: Alle fünf Spieler der Startformation erzielten jeweils mindestens 16 Zähler.

Spurs gewinnen bei Wembanyama-Comeback

Die San Antonio Spurs hatten gleich doppelt Grund zur Freude. Nach einem 114:93 (41:58) gegen die Portland Trail Blazers führen die Spurs in der Serie mit 3:1 und benötigen nur noch einen Erfolg zum Weiterkommen, zudem kehrte ihr Superstar Victor Wembanyama zurück. Der französische Nationalspieler hatte sich im zweiten Spiel der Serie eine Gehirnerschütterung zugezogen und die dritte Partie deswegen verpasst. Beim Sieg im vierten Aufeinandertreffen ließ er sich mit 27 Punkten, zwölf Rebounds, sieben Blocks, vier Steals und drei Assists davon nichts anmerken.

Die Boston Celtics führen nach einem 128:96 (56:38)-Auswärtserfolg bei den Philadelphia 76ers ebenfalls mit 3:1. Die Gäste trafen 24 Dreier und wurden von Payton Pritchard (32 Punkte) und Jayson Tatum (30) angeführt. Bei den Sixers stand Joel Embiid erstmals seit einer Blinddarmoperation vor gut zwei Wochen wieder auf dem Parkett und erzielte 26 Punkte.