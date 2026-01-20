Lärmschutzwände besprüht - 3.000 Euro Schaden

1.2026) Farbschmierereien auf einer Fläche von 30 qm an den dort befindlichen Lärmschutzwänden fest. Der entstandene Schaden beträgt knapp 3.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell