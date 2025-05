Lächeln, loben, lachen: Wie wir so echte Verbindung schaffen

Es ist so simpel und doch selten: Freundlichkeit und Humor öffnen Türen und Herzen. Eine Psychologin gibt 5 einfache Tipps für mehr Leichtigkeit im Alltag - auch ohne Witze.

Korntal-Münchingen (dpa/tmn)- Natürlich braucht man keinen extra Tag zum Lachen, aber der Weltlachtag ist vielleicht ein Anlass, darüber nachzudenken, sich und anderen das Leben nicht nur lustiger zu machen, sondern Verbindungen zu schaffen, so die Psychologin und Trainerin Nanni Glück, die in der Nähe von Stuttgart eine Praxis hat.

«Mein Vater konnte mir nie lange böse sein: Er schimpfte, wir schauten uns an, und dann mussten wir beide lachen», berichtet sie. «Gemeinsam zu lachen schafft ruckzuck eine Verbindung zwischen Menschen, egal, ob man sich schon kennt oder nicht. Gemeinsames Lachen kann Brücken schlagen und Differenzen entschärfen», sagt sie – es könne sogar dazu beitragen, der gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken.»

Aber geht das von allein? Es ist ja nicht immer alles lustig. Nein, nicht von allein, aber man kann was dafür tun, so Glück. Nämlich das:

5 Tipps, wie Sie mit Ihrem Gegenüber schnell ins Lachen kommen:

Lächeln Sie! Hört sich ganz simpel an, ist es auch. Darum wundert es mich immer, warum es so wenige tun. Wenn Sie sich jetzt ertappt fühlen – keine Sorge, es ist nie zu spät, um mehr zu lächeln. Ein freundliches Lächeln wirkt wie ein Magnet, es ist schon aus weiter Entfernung sichtbar und zieht Menschen an. Ein warmes Lächeln lässt die Gesichtszüge des Gegenübers weicher und seinen Blick wohlwollender werden. Probieren Sie es aus!

Machen Sie Ihren Mitmenschen echte, ernst gemeinte Komplimente. Wie das geht? Ganz einfach: Sagen Sie Ihren Mitmenschen, was Sie gut an Ihnen finden. Die Bäckereifachverkäuferin, die sie immer so freundlich begrüßt? Ihr Kollege, der Ihnen im Meeting den Rücken gestärkt hat? Ihre Nachbarin, die einen neuen Haarschnitt hat, der ihr richtig gut steht? Sagen Sie es einfach. Komplimente wirken wie Dünger. Die Person, die das Kompliment erhält, freut sich und man kommt gemeinsam ins Lächeln.

Fragen Sie Ihr Gegenüber, was ihm Spaß und Freude bereitet und worüber er oder sie lachen kann. Tauschen Sie sich darüber aus, Sie werden merken, ganz schnell wird die Stimmung leicht und fröhlich. Im Idealfall können Sie gemeinsam herzlich lachen.

Dieser Tipp ist für die etwas Mutigeren: Erlauben Sie sich, albern zu sein. Lassen Sie das Kind in Ihnen zum Vorschein kommen und schalten Sie um von Ernst auf Spiel. Hilfreich ist es, sich dabei von Kindern und Tieren inspirieren zu lassen, indem Sie ihnen bei ihrem Spiel zuschauen. Sie werden schnell merken: Das ist nicht schwer und macht so viel Spaß. Und das Beste: Sie bringen andere zum Lachen!

Und hier noch für die ganz Mutigen: Laden Sie andere ein, gemeinsam mit Ihnen über sich zu lachen, vor allem dann, wenn Ihnen ein Missgeschick oder ein „Fehler“ unterläuft. Sich verletzlich zeigen wirkt sympathisch und wir können nur dann in eine echte, tiefe Beziehung gehen, wenn wir uns von unserer menschlichen, fehlbaren Seite zeigen. Aber zugegeben, dieser Tipp braucht etwas Übung und ganz viel Mut!

Vielleicht wundern Sie sich jetzt, warum kein Tipp lautet: «Erzähle einen Witz»? «Humor ist eine Ressource und eine der 24 Charakterstärken, die wir in der Positiven Psychologie unterscheiden und die in jedem Menschen angelegt ist und trainiert werden kann», erklärt Nanni Glück. «Doch worüber wir lachen können, ist so individuell wie die Haar- oder Augenfarbe. Es gibt unzählige Arten von Humor, daher kann ein Witz auch schnell nach hinten losgehen, wenn ich die Einzige bin, die darüber lachen muss.»