Jannik Sinner kämpft mit einer Knieverletzung und sagt für das Masters-Turnier in Cincinnati ab. Welche Folgen hat das für die US Open – und Alexander Zverev?

Mason (dpa) – Kurz vor den US Open wird der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner von einer Knieverletzung gebremst. Der 24 Jahre alte Hauptkonkurrent von Alexander Zverev sagte wegen der Probleme seine Teilnahme für die Generalprobe beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati ab.

«Mein rechtes Knie bereitet mir schon länger Probleme, und obwohl ich mit meinem Ärzteteam intensiv daran arbeite, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, an Wettkämpfen teilzunehmen», sagte Sinner. Er fokussiere sich nun darauf, rechtzeitig für die US Open fit zu werden.

Bislang letztes Spiel von Sinner gegen Zverev

Sinner absolvierte seine bislang letzte Partie beim Sieg im Wimbledon-Finale gegen Zverev vor knapp einem Monat. Die US Open als letztes Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres beginnen in drei Wochen am 30. August.

Zuletzt hatte bereits Carlos Alcaraz als weiterer Topstar für das Turnier in Cincinnati vom 13. bis 23. August abgesagt. Der 23 Jahre alte Spanier pausiert bereits seit vier Monaten wegen einer Handgelenksverletzung.

Ein weiterer Ausfall von Sinner und Alcaraz auch bei den US Open würde die Chancen von Zverev auf seinen insgesamt zweiten Grand-Slam-Titel nach dem Triumph bei den French Open in diesem Jahr deutlich steigen lassen. Bei den Cincinnati Open startet der 29 Jahre alte Olympiasieger von 2021 nach der Absage von Sinner nun als topgesetzter Spieler.