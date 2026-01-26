Nachdem bereits in der Nacht zum 14. Januar 2026 ins Unterwerk der Deutschen Bahn Energie in Remagen eingebrochen wurde, ereignete sich die gleiche Tat am 24. Januar 2026 gegen 20:20 Uhr erneut. Dabei wurden insgesamt zwei Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht von 900 - 1.000 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl.

Remagen (ots) –



Nachdem bereits in der Nacht zum 14. Januar 2026 ins Unterwerk der Deutschen Bahn Energie in Remagen eingebrochen wurde, ereignete sich die gleiche Tat am 24. Januar 2026 gegen 20:20 Uhr erneut.



Dabei wurden insgesamt zwei Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht von 900 – 1.000 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl. Fahrzeug zum Abtransport, gehandelt haben könnte.



Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 436788-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell