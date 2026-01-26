Remagen (ots) –
Nachdem bereits in der Nacht zum 14. Januar 2026 ins Unterwerk der Deutschen Bahn Energie in Remagen eingebrochen wurde, ereignete sich die gleiche Tat am 24. Januar 2026 gegen 20:20 Uhr erneut.
Dabei wurden insgesamt zwei Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Das Gesamtgewicht von 900 – 1.000 kg legt den Verdacht nahe, dass es sich um mehrere Täter, inkl. Fahrzeug zum Abtransport, gehandelt haben könnte.
Sachdienliche Hinweis nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 436788-0 entgegen.
