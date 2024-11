Kupferkabel gestohlen

Am Dienstag, 3.2024, zwischen 4:55 und 5:30 Uhr wurde ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel, aus einem zuvor freigelegten Kabelschacht, von einer Baustelle (Reaktivierung Weststrecke) unterhalb der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier entwendet.

Am Dienstag, 3.9.2024, zwischen 4:55 und 5:30 Uhr wurde ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel, aus einem zuvor freigelegten Kabelschacht, von einer Baustelle (Reaktivierung Weststrecke) unterhalb der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier entwendet.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 – 43678-0 entgegen.



