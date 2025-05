Landshut (dpa) - Der Zufall hat bei der Verpflichtung des früheren Eishockey-Bundestrainers Uwe Krupp als neuer Coach des Zweitligisten EV Landshut eine beträchtliche Rolle gespielt. Der ehemalige NHL-Profi berichtete bei seiner Vorstellung, dass ihn der langjährige Weggefährte Bernd Truntschka um seine Einschätzung zu vier Trainerkandidaten für den DEL2-Club gebeten habe.

«Ich habe auch einen guten Job gemacht, sie zu verkaufen», meinte Krupp lachend. Irgendwann habe dann Truntschka aber gefragt: Was machst denn du nächstes Jahr? «Es ging ziemlich ruckzuck», erzählte Krupp (59), der vor wenigen Tagen in Landshut einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben hat.

Krupp will «Eishockeystandort Landshut» stärken

Landshut gehört zu den Gründungsvereinen der DEL. Krupp will den Tabellensechsten der vergangenen Saison wieder nach vorn bringen. «Ich bekomme die Gelegenheit, diese Identität und Aufgabe in einem Traditionsverein wie Landhut weiter nach vorne zu schieben», erklärte Krupp, dessen Verpflichtung ein echter Coup ist. «Ich sehe meine Aufgabe darin, den Eishockeystandort Landshut weiter auszubauen.»

Krupp ist ein Star. Er hat als Spieler zweimal den Stanley Cup in der NHL gewonnen. Während einer Lockout-Saison in der nordamerikanischen Eliteliga spielte der gebürtige Kölner 1994/95 auch fünfmal für die Landshuter.

Als Trainer betreute er die deutsche Nationalmannschaft, ehe er in der DEL mehrere Jahre für die Kölner Haie und die Eisbären Berlin an der Bande stand. Danach betreute er Sparta Prag und zuletzt für ein paar Monate HC Lugano in der Schweiz.