Berlin (dpa) – Ex-Weltmeister Toni Kroos sieht auf Nationalspieler Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso höhere Erwartungen zukommen. «Er ist im Endeffekt so gut, dass er in der Lage ist, sich überall durchzusetzen», sagte Kroos am Rande seiner Icon League in Berlin über Wirtz, der einen Wechsel zum englischen Meister FC Liverpool anstreben soll. «Ob es dann passiert? Egal, wo er jetzt hingegangen wäre, Bayern oder Liverpool, es wäre alles was anderes gewesen als Leverkusen. Von daher bleiben wir gespannt.»

Über die nächsten Schritte des hochtalentierten 22 Jahre alten Profis von Bayer Leverkusen wird seit langem wild spekuliert. Zum deutschen Rekordmeister FC Bayern, der lange als Favorit galt, wird Wirtz nach den jüngsten Entwicklungen wohl nicht wechseln. «Es war ja nur offensichtlich für alle klar, dass er zu Bayern geht. Ich wusste das nicht und habe das auch in alter Manier erstmal nicht geglaubt, wenn das jemand schreibt», sagte Kroos.

Kroos hält nichts von Vorschusslorbeeren

Offiziell ist dagegen: Real Madrid, der Ex-Club des 35-Jährigen, wird unterdessen künftig vom bisherigen Leverkusener Alonso trainiert. «Es schien so ein bisschen der logische Schritt jetzt», sagte Kroos über den Spanier, der am Montag als neuer Coach vorgestellt wird.

Aber auch bei Alonso will Kroos erst einmal abwarten. «Ich halte nicht so viel von Vorschusslorbeeren, sondern dann, wenn es bestätigt ist», sagte er. «Ich glaube, dass er ein sehr guter Trainer für Real sein kann. Aber auch das wird im Nachhinein zu bewerten sein. Real ist was anderes als Leverkusen.»