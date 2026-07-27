«King James» ist ein 76er. Der Traditionsverein aus Philadelphia nimmt den Basketball-Superstar offiziell unter Vertrag. Der Hype in der NBA nimmt seinen Lauf.

Philadelphia (dpa) – In seinem neuen Spind steht schon eine Krone bereit. Die Philadelphia 76ers aus der NBA heißen nun auch offiziell Basketball-Superstar LeBron James (41) willkommen. Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten unterzeichnete den Vertrag. Die Laufzeit soll Medien zufolge zwei Spielzeiten betragen. «Eine Stadt, die eines Königs würdig ist», schrieben die 76ers in den Sozialen Medien. Der viermalige NBA-Champion, der die Los Angeles Lakers verlassen hat, wird in Medien oft nur «King James» genannt.

«Es besteht kein Zweifel daran, dass LeBron einer der größten Basketballspieler aller Zeiten ist, und es gibt keine Worte, um den Einfluss zu beschreiben, den er auf diesen Verein haben wird», sagte der Präsident der Basketball-Abteilung des Traditionsvereins aus Philadelphia, Mike Gansey.