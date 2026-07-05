Kevin Krawietz und Tim Pütz überstehen ein enges Wimbledon-Achtelfinale. Das Tennis-Doppel trennt noch drei Siege vom ersten gemeinsamen Grand-Slam-Triumph.

London (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz kann in Wimbledon weiter auf den Titel hoffen. Dank des 7:6 (7:3), 7:6 (9:7) gegen den Portugiesen Francisco Cabral und den Österreicher Lucas Miedler steht das Duo beim Rasen-Grand-Slam-Turnier in London im Viertelfinale.

In der Runde der besten Acht treffen die Wimbledon-Halbfinalisten von 2023 auf Sadio Doumbia und Fabien Reboul aus Frankreich oder Sander Gille und Sem Verbeek (Belgien/Niederlande). Auf seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel wartet die deutsche Davis-Cup-Paarung noch. Ihren größten gemeinsamen Titel feierten Krawietz und Pütz 2024 bei den ATP Finals.

Krawietz, zweimaliger French-Open-Sieger im Doppel, trat in Wimbledon zudem in einer reizvollen Paarung im Mixed-Wettbewerb mit US-Star Venus Williams an, schied aber in der ersten Runde aus.