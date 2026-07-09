Chancen im Tiebreak, eine Pause wegen eines medizinischen Notfalls - und am Ende reicht es für das Tennis-Duo Krawietz/Pütz wieder nicht für das Wimbledon-Finale.

London (dpa) – Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat erneut den Einzug ins Wimbledon-Finale verpasst. Das Duo unterlag im Halbfinale Marcelo Arévalo/Mate Pavic aus El Salvador und Kroatien mit 6:7 (8:10), 2:6. Damit müssen Krawietz und Pütz weiter auf den ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten. Krawietz gewann mit Andreas Mies 2019 und 2020 zweimal die French Open.

Auf dem zweitgrößten Court beim Londoner Rasenklassiker waren Krawietz und Pütz im ersten Satz dicht dran an der Führung. Drei Satzbälle konnte das deutsche Davis-Cup-Doppel im Tiebreak aber nicht nutzen.

Medizinischer Notfall

Bei mehr als 30 Grad Celsius war die Partie zu Beginn des zweiten Satzes für mehrere Minuten unterbrochen, weil ein Fan auf der Tribüne medizinische Hilfe brauchte. Krawietz setzte sich derweil auf die Bande, Pütz holte sich Tipps vom Trainer.

Doch das Duo verlor das Aufschlagspiel von Krawietz zum 2:4. Wenig später war die Hoffnung auf das Wimbledon-Finale erneut dahin, als auch Pütz mit einem Doppelfehler sein Service abgab. Auch 2023 waren die beiden im Halbfinale ausgeschieden.