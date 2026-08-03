Krampfadern haben oft schwere Beine und Schwellungen in Gepäck - insbesondere an warmen Tagen. Was dann eine Wohltat ist? Den Kompressionsstrümpfen einen kurzen Ausflug ins TK-Fach gönnen.

Oberhausen (dpa/tmn) – Wer aufgrund von Krampfadern Venenprobleme hat, fragt sich: Wie komme ich mit meinen schweren Beinen besser durch heiße Tage? Der Gefäßchirurg Siamak Pourhassan, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin ist, hat diese 7 Tipps:

Tipp 1: Beine kalt abduschen. Dabei den Wasserstrahl immer von den Füßen aufwärts Richtung Herz halten, damit die Gefäße sich zusammenziehen – Stichwort: Kneippsche Güsse.

Tipp 2: Bewegung. So kann man beispielsweise die Füße von den Fersen auf die Zehenspitzen wippen oder kurze Spaziergänge einlegen. Beides fördert den Blutrückfluss, das kann Schwellungen entgegenwirken.

Tipp 3: Füße hochlegen. Zwischendurch immer mal wieder die Beine hochzulagern unterstützt das Abfließen des Blutes.

Tipp 4: Viel trinken. Pro Tag sollten es mindestens zwei Liter Wasser oder ungesüßter Tee sein. Das sorgt dafür, dass das Blut flüssig bleibt und die Gefäße entlastet werden.

Tipp 5: Leichte Kost essen. Mit gemüsereichen Mahlzeiten sorgt man dafür, dass der Körper nicht unnötig belastet wird.

Tipp 6: Kompressionsstrümpfe tragen. Am besten greift man zu Sommer-Varianten, die etwa aus Funktionsfasern bestehen. Ihr Vorteil: Sie leiten den Schweiß von der Haut weg und speichern ihn im Faserinneren. Die anschließende Verdunstung sorgt für einen Kühleffekt auf der Haut. Erfrischender Tipp: Kompressionsstrümpfe vor dem Anziehen für fünf bis zehn Minuten in den Kühlschrank oder in einem Plastikbeutel verpackt kurz ins Gefrierfach legen.

Tipp 7: Wassertrick nutzen. Leitungswasser in eine kleine Sprühflasche füllen und unterwegs die Strümpfe direkt am Bein besprühen.