East Rutherford (dpa) – Trainer Niko Kovac hat nach dem Ausscheiden von Borussia Dortmund grundsätzliche Kritik an der Club-WM in den USA geäußert. Kovac forderte den Fußball-Weltverband FIFA auf, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, die zum Großteil ebenfalls in den Staaten stattfindet, über Änderungen nachzudenken.

«Das Turnier braucht sicherlich noch Anpassungen in einigen Bereichen. Ein ganz wichtiger Punkt ist schon die Anstoßzeit», sagte der BVB-Coach nach dem 2:3 (0:2) der Dortmunder im Viertelfinale am Samstag gegen Real Madrid. «Dass die Spieler da der Mittagssonne ausgesetzt sind, wo es dann so heiß hergeht, dass ein Normal-Sterblicher nicht vor die Tür gehen soll und die Fußballer dann Höchstleistungen bringen sollen – ich glaube, das ist sehr grenzwertig. Da müssen wir schon aufpassen», sagte Kovac weiter.

Konsequenzen für WM 2026 gefordert

«Das wird es sicherlich auch nächstes Jahr auch bei der Weltmeisterschaft geben. Aber ich würde mir wünschen, dass man etwas Rücksicht auf die Spieler nimmt», sagte der 53-Jährige.

Dortmund hatte in der Vorrunde zweimal unter extrem heißen Bedingungen bei weit über 30 Grad Celsius in Cincinnati gespielt. Das Spiel gegen Mamelodi Sundowns war um 12.00 Uhr angepfiffen worden, das gegen HD Ulsan um 15.00 Uhr. Auch gegen Real Madrid am Samstag (16.00 Uhr/alles Ortszeit) in East Rutherford bei New York waren die Temperaturen auf über 30 Grad gestiegen.

Auch Rasen passt Kovac teilweise nicht

Auch das Spielfeld mit teilweise anderem Rasen als in Europa und habe zu ungewohnten Eigenschaften auf den Ball geführt, kritisierte Kovac. «Für Highspeed-Fußball brauchst du andere Bedingungen.»