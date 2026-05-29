Eine gute Leistung reicht gegen eine der Turnier-Favoritinnen nicht: Tamara Korpatsch scheidet in der dritten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin aus.

Paris (dpa) - Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Die 31-Jährige verlor bei den French Open in Paris gegen die klar favorisierte Ukrainerin Elina Switolina trotz einer guten Leistung mit 2:6, 3:6. Der Einzug in die dritte Runde des Sandplatz-Klassikers war dennoch der bislang größte Erfolg in der Karriere der Hamburgerin.

Damit findet der Wettbewerb bei den Frauen in der zweiten Woche ohne deutsche Beteiligung statt. Vor Korpatsch waren bereits Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel ausgeschieden.