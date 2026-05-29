French Open im Tennis
Korpatsch verpasst Überraschung und Achtelfinale in Paris
Tennis French Open
Für Tamara Korpatsch kommt das Aus bei den French Open in der dritten Runde.
Emma Da Silva. DPA

Eine gute Leistung reicht gegen eine der Turnier-Favoritinnen nicht: Tamara Korpatsch scheidet in der dritten Runde als letzte deutsche Tennisspielerin aus.

Paris (dpa) - Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihr erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier verpasst. Die 31-Jährige verlor bei den French Open in Paris gegen die klar favorisierte Ukrainerin Elina Switolina trotz einer guten Leistung mit 2:6, 3:6. Der Einzug in die dritte Runde des Sandplatz-Klassikers war dennoch der bislang größte Erfolg in der Karriere der Hamburgerin. 

Damit findet der Wettbewerb bei den Frauen in der zweiten Woche ohne deutsche Beteiligung statt. Vor Korpatsch waren bereits Eva Lys, Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:260529-930-147989/2

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren