Eltville (dpa) – Mit einem ausverkauften Konzert im Kloster Eberbach nahe dem hessischen Eltville hat das Rheingau Musik Festival (RMF) begonnen. Fast 1.200 Zuhörer lauschten in der mittelalterlichen Basilika im Rheingau dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks und dem MDR-Rundfunkchor. Auf dem Programm des Auftakts von einem der größten Konzertreigen Deutschlands standen Werke von Maurice Ravel, Pablo de Sarasate, Franz Waxman und Charles Gounod.

Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) lauschte im Kloster der Musik. Er nannte das RMF laut Mitteilung «eine Liebeserklärung an Musik, Kultur und Hessen». Es ist die 38. Festivalsaison mit rund 150 Veranstaltungen bis zum 6. September in Schlössern, Kirchen, Weingütern in Hessen und auch in Rheinland-Pfalz. Neben viel klassischer Musik ertönen beidseits des Rheins auch Pop und Jazz, zudem gibt es Musikkabarett und Literaturlesungen. Rund 3.200 Künstlerinnen und Künstler stehen auf dem Programm.

Elfwöchiger Konzertreigen

Im vergangenen Sommer hatte das RMF eine Rekordauslastung gemeldet.

Auch dieses Jahr beträgt der Festivaletat laut dem RMF wieder rund acht Millionen Euro, wovon nur 25.000 Euro Steuergeld sind. Im Wesentlichen finanzieren Sponsoring, Karten und ein Förderverein das elfwöchige Festival.