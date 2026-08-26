Wer während des Urlaubs Belege sammelt, kann seine Kontoauszüge nach Rückkehr leichter prüfen. Das hilft später, den Überblick zu behalten und falsche Abbuchungen zu entlarven.

Frankfurt (dpa/tmn) – Restaurantbesuch, Surfkurs oder Souvenirkauf: Im Urlaub kann die Zahlungskarte oder ihr digitaler Ableger schon mal glühen. Immerhin ist sie auf Smartphone oder Smartwatch selbst im Badeoutfit praktisch immer dabei. Was dann aber spätestens nach der Rückkehr aus dem Urlaub passieren sollte, ist eine Kontrolle, ob die Abrechnungen auch korrekt sind. Nur so ist garantiert, dass die Beträge richtig abgebucht wurden. Darauf weist das Unternehmen Euro Kartensysteme hin.

Hilfreich zum Vergleich: Schon während der Reise Belege sammeln oder die Ausgaben selbst irgendwo notieren. So lassen sie sich spätestens zu Hause – oder noch unterwegs in der Banking-App – gut mit den Kontobewegungen und Kreditkartenabrechnungen abgleichen. Das kann selbst bei Kleinstbeträgen wichtig sein, die im Alltag oft untergehen.

Unstimmigkeiten können auf Missbrauch hindeuten

Wem bei der Prüfung Unstimmigkeiten oder unberechtigte Abbuchungen auffallen, sollte prüfen, ob die Karten möglicherweise abhandengekommen sind oder entwendet wurden. Ist das der Fall, sollten Betroffene sie umgehend sperren. Das gilt auch für digitale Zahlungskarten.

Die Sperrung können Kundinnen und Kunden entweder direkt über das jeweilige Kreditinstitut veranlassen oder rund um die Uhr über den Sperr-Notruf 116 116. Alternativ kann auch die Sperr-App verwendet werden. Dort lassen sich die Kartendaten im Vorfeld gut verschlüsselt speichern – und so im Ernstfall mitunter auch direkt sperren. Laut Euro Kartensysteme unterstützen viele Institute diese Funktion.

Die unberechtigten Abbuchungen können sich Betroffene dann unter Umständen von ihrer Bank oder Sparkasse zurückholen. Je nach Anbieter und Karte gelten dem Bundesverband deutscher Banken zufolge unterschiedliche Verfahren und Fristen. Für die Reklamation stellt das Institut in der Regel aber ein Formular bereit.