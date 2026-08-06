Er sei nicht beweglich, sagt der Wasserspringer über sich. Er pendelt zwischen Kanada und Deutschland und gewinnt zwei EM-Titel. Moritz Wesemann hat etwas zu erzählen.

Paris (dpa) – Die Konkurrenz konnte Moritz Wesemann in zwei EM-Wettbewerben nicht den Zahn ziehen. Das erledigen nun am Freitag die Ärzte. «Ich habe eine Weißheitszahn-OP vor mir», sagte der Doppeleuropameister im Wasserspringen nach seinem zweiten Gold-Coup, diesmal vom 3-Meter-Brett. Mit der Euphorie und dem Adrenalin der Siege dürfte sich die unfreiwillige Trainingspause aber durchaus überstehen lassen.

Denn gleich danach will der für Halle/Saale springende Athlet gleich wieder anfangen. Aber nicht in den heimischen Sprunghallen, sondern im kanadischen Montreal. Dort wohnt seine Freundin, die kanadische Springerin Katelyn Fung. Und dort trainiert Wesemann bei einem Nachwuchscoach, der sehr viel Wert auf Technik legt. Drei Wochen will der 24-Jährige dort sein, danach nach Berlin zu Bundestrainer Christoph Bohm zurückkehren. «Anschließend werde ich wohl 50:50 in Kanada und Deutschland mein Training absolvieren», erzählte Wesemann.

Beweglichkeit ist ziemlich schlecht

Warum dieser Dauer-Reisestress? «Ich glaube, dass mir die verschiedenen Trainingsumfelder, die verschiedenen Techniken, die mir die Trainer beibringen, sehr geholfen haben. Ich konnte das rausnehmen, was individuell bei mir funktioniert», berichtete der Doppelchampion. Er sei ein komischer Sportler, weil seine Beweglichkeit ziemlich schlecht sei, offenbarte er. «Ich muss Wege finden, die für mich funktionieren. Da hilft es, verschiedene Meinungen zu hören», sagte Wesemann.

Genug hat der gebürtige Aachener aber noch lange nicht. Jetzt gelte es, die Programme so zu festigen, dass sie im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 auch den Vergleich mit Chinesen und Amerikanern standhält. Die Grundlagen sind mit den zwei EM-Titeln aber schon gelegt.