Körperliche Auseinandersetzung im Hbf Koblenz - Bundespolizei sucht Zeugen





Infolge verbaler Streitigkeiten schlug ein 18-jähriger syrischer Staatsbürger einem 31-jährigen Afghanen mit einem hölzernen Gegenstand (Stuhlbein) auf Kopf und Rücken.

Der Afghane, er erlitt eine blutende Kopfwunde und verlor kurzzeitig das Bewusstsein, wurde zwecks ärztlicher Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Zudem soll sich eine bislang unbekannte Person kurzzeitig im Gleisbereich aufgehalten haben, welche zuvor offensichtlich den Streit schlichten wollte.



Diese sowie weitere Personen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 zu melden.



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Stefan Döhn

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