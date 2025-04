Michael Jordan und Kobe Bryant sind Legenden der Basketballgeschichte. Jetzt wurden Trikots, die sie zu Beginn ihrer Karrieren trugen, in New York versteigert - für mehrere Millionen US-Dollar.

New York (dpa) – Ein frühes NBA-Trikot der Basketball-Legende Kobe Bryant ist in New York für rund sieben Millionen Dollar (gut sechs Millionen Euro) versteigert worden. Der 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommene Bryant habe das gelbe Trikot der Los Angeles Lakers mit der Nummer 8 Mitte der 1990er getragen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit.

Zuletzt sei es 2012 für 115.242 Dollar versteigert worden. Wer das Trikot nun für sieben Millionen Dollar – mehr als jemals zuvor bei einer Auktion für ein Erinnerungsstück von Bryant bezahlt wurde – ersteigerte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Bereits zuvor war ein rotes Michael-Jordan-Trikot der Chicago Bulls mit der Nummer 23, das der heute 62-Jährige in den frühen 1980er Jahren trug, für rund vier Millionen Dollar versteigert worden. Trikots, Schuhe und andere Erinnerungsstücke aus den Karrieren legendärer Basketballspieler wurden schon mehrfach teuer versteigert.