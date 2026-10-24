In diesem Jahr setzt Rezeptentwicklerin Mareike Pucka den Spaßvögeln an Halloween lauter Hexenhütchen auf. Wie man diese herstellt, hat sie in ihrer Biskuitwerkstatt ausprobiert.

Berlin (dpa/tmn) – Die Idee für diese Kekse habe ich auf einem amerikanischen Backblog gesehen. Ich wollte sie sofort selbst machen, aber konnte einfach nicht die passenden Zutaten finden. Hersheykisses, also Schokoladenstückchen in Kegelform, hatte ich zwar noch da, aber den farbigen Zucker, der im Original verwendet wurde, konnte ich einfach nicht bekommen.

Also habe ich kurzerhand meine ganz eigene Variante entwickelt: Einen meiner leckersten Schokokekse überhaupt – mit Schokostückchen, Schokoladenguss, Streusel und als Topping pro Keks einen Hersheykiss. Alternativ eignen sich Knusperflocken, die haben eine ähnliche Form. Viel Spaß beim hexischen Backvergnügen.

Zutaten für ca. 30 Hexenhut-Cookies

Für den Teig:

125 g Butter

125 g Zucker

1 Ei

250 g Mehl

20 g Kakaopulver zum Backen

1 Prise Salz

1 TL Vanilleextrakt

100 g Schokodrops

Für das Topping:

30 Hersheykisses (z.B. Schokolade und Pfefferminz)

150 g-200 g Zartbitterkuvertüre

Streusel

Zubehör:

2 Backbleche

Backpapier

Spritzbeutel

Zubereitung

Für den Keksteig zimmerwarme Butter und Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen. Das Ei hinzugeben und unterrühren. Mehl, Kakaopulver, Salz und Vanilleextrakt dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Zum Schluss die Schokodrops unterheben. Den Teig auf Backpapier legen und zu einer Rolle formen. Mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Die Keksteigrolle in ca. 30 Scheiben à 0,5 cm Dicke schneiden, auf die vorbereiteten Backbleche legen und im vorgeheizten Ofen nacheinander ca. 11 Minuten pro Blech backen. Vollständig auskühlen lassen. Die Kuvertüre schmelzen und in den Spritzbeutel füllen. Auf jede Keksscheibe Schokolade geben und einen Hersheykiss oder eine Knusperflocke obendrauf setzen. Mit Streuseln den Schokoladenrand bestreuen. Schokolade aushärten lassen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/