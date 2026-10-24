Berlin (dpa/tmn) – Die Idee für diese Kekse habe ich auf einem amerikanischen Backblog gesehen. Ich wollte sie sofort selbst machen, aber konnte einfach nicht die passenden Zutaten finden. Hersheykisses, also Schokoladenstückchen in Kegelform, hatte ich zwar noch da, aber den farbigen Zucker, der im Original verwendet wurde, konnte ich einfach nicht bekommen.
Also habe ich kurzerhand meine ganz eigene Variante entwickelt: Einen meiner leckersten Schokokekse überhaupt – mit Schokostückchen, Schokoladenguss, Streusel und als Topping pro Keks einen Hersheykiss. Alternativ eignen sich Knusperflocken, die haben eine ähnliche Form. Viel Spaß beim hexischen Backvergnügen.
Zutaten für ca. 30 Hexenhut-Cookies
Für den Teig:
- 125 g Butter
- 125 g Zucker
- 1 Ei
- 250 g Mehl
- 20 g Kakaopulver zum Backen
- 1 Prise Salz
- 1 TL Vanilleextrakt
- 100 g Schokodrops
Für das Topping:
- 30 Hersheykisses (z.B. Schokolade und Pfefferminz)
- 150 g-200 g Zartbitterkuvertüre
- Streusel
Zubehör:
- 2 Backbleche
- Backpapier
- Spritzbeutel
Zubereitung
- Für den Keksteig zimmerwarme Butter und Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen.
- Das Ei hinzugeben und unterrühren.
- Mehl, Kakaopulver, Salz und Vanilleextrakt dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.
- Zum Schluss die Schokodrops unterheben.
- Den Teig auf Backpapier legen und zu einer Rolle formen. Mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen.
- Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
- Die Keksteigrolle in ca. 30 Scheiben à 0,5 cm Dicke schneiden, auf die vorbereiteten Backbleche legen und im vorgeheizten Ofen nacheinander ca. 11 Minuten pro Blech backen.
- Vollständig auskühlen lassen.
- Die Kuvertüre schmelzen und in den Spritzbeutel füllen.
- Auf jede Keksscheibe Schokolade geben und einen Hersheykiss oder eine Knusperflocke obendrauf setzen.
- Mit Streuseln den Schokoladenrand bestreuen.
- Schokolade aushärten lassen.
Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/
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