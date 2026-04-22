Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Beim Kochen reicht oft schon eine Zehe Knoblauch. Der Rest der Knolle bleibt liegen und trocknet aus oder fängt an zu keimen. Lässt sich Knoblauch besser haltbar machen und gleichzeitig praktisch portionieren?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll es etwa helfen, Knoblauch zerkleinert einzufrieren und vorab in kleine Portionen aufzuteilen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Haltbarkeits-Tipp für Knoblauch in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Knoblauch portionieren & einfrieren

So geht's: Den Knoblauch schälen, zerkleinern und in einen Gefrierbeutel füllen. Die Knoblauchmasse mit einem glatten Hilfsmittel gleichmäßig im Beutel verteilen – zum Beispiel mit einem Teigroller oder einer Teigkarte.

Danach mit einem Hilfsmittel – etwa der Teigkarte oder der stumpfen Seite eines Messers – ein Rastermuster in die Masse stechen, um den Knoblauch zu portionieren. Der Beutel wandert danach in den Tiefkühler. Einmal durchgefroren, lässt sich der Knoblauch in die vorportionierten Würfel brechen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Die einzelnen Portionen lassen sich jederzeit problemlos entnehmen und direkt weiterverarbeiten. Praktisch für alle, die regelmäßig kleine Mengen Knoblauch verwenden. Tiefgefroren hält sich Knoblauch im Gefrierschrank in der Regel bis zu einem Jahr.

Tipp: Das Prinzip lässt sich auch mit Kräutern oder Ingwer anwenden.