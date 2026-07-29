Leicht und kühlend: An heißen Tagen tragen sich Kleidungsstücke aus Leinen angenehm. Wäre da nicht das unschöne Knittern. Wasch-Experten verraten, wie es zu weniger Fältchen kommt.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Die schlechte Nachricht vorab: Kleidung aus Leinen knittert nun mal, das lässt sich nicht komplett vermeiden. Denn die Flachsfasern, aus denen das Gewebe besteht, sind steif. Sie springen also nicht in ihre alte Form zurück, wenn sie verbogen wurden.

Wer von der Knitter-Optik seiner Leinenkleidung genervt ist, kann aber prüfen: Wasche ich die Teile eigentlich richtig? Denn die richtige Pflege kann das Knittern verringern, so das Forum Waschen.

Wäscheaufhängen lieber nicht prokrastinieren

Der entscheidende Tipp lautet hier: möglichst wenig mechanische Belastungen. Klingt theoretisch? Ziel ist, dass beim Waschen die Fasern geschont werden, also zum Beispiel möglichst wenig abknicken. Das Forum Waschen nennt als Tipps:

Die Trommel der Waschmaschine höchstens zur Hälfte beladen.

Die Schleuderdrehzahl auf maximal 600 Umdrehungen pro Minute einstellen.

Kleidungsstücke aus Leinen nicht auswringen.

Leinenteile nach Ende der Wäsche direkt aus der Maschine holen, sie also nicht noch feucht in der Trommel liegen lassen.

Die Frage nach der passenden Waschtemperatur kann das Pflegeetikett beantworten. Welches Waschmittel sich eignet, hängt davon ab, ob das Teil gefärbt oder ungefärbt ist.

Für farbige Stücke ist ein Color- oder Feinwaschmittel die richtige Wahl. Ungefärbtes Leinen wäscht man am besten mit einem bleichmittelhaltigen Vollwaschmittel. Gut zu wissen: Flüssigwaschmittel enthalten per se keine Bleichmittel.

Der Trockner ist für Leinenstücke tabu

Die Waschmaschine hat Ihren Job getan. Nun sind Sie dran: Das Forum Waschen rät, Kleidungsstücke aus Leinen nach dem Waschen leicht in Form zu ziehen und sie auf einem Bügel oder flachliegend trocknen zu lassen. Ein Ausflug in den Trockner ist hingegen keine gute Idee: Es kann nämlich passieren, dass die Lieblingsbluse zwei Größen kleiner wieder herauskommt.

Beim Bügeln feuchtet man den Stoff am besten etwas an – dadurch bekommt man ihn am besten glatt. Damit sich in dem glatten Stück nicht direkt wieder Fältchen bilden, bewahrt man gebügelte Leinenkleidung am besten auf einem Bügel hängend auf.