Melbourne (dpa) – Eva Lys muss wegen einer Knieverletzung eine etwas längere Pause einlegen. Die 24-Jährige hatte sich die Verletzung zu Beginn des Jahres beim United Cup in ihrem ersten Spiel gegen die Niederländerin Suzan Lamens zugezogen. Danach hatte sie auch bei den Australian Open mit einer dicken Bandage am rechten Knie gespielt.

In Melbourne war sie bereits in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Rumänin Sorana Cirstea ausgeschieden. Im Doppel hatte sie dann in der ersten Runde wegen der Knieprobleme aufgegeben.

«Nachdem die ersten Untersuchungen in Sydney nichts Ernstes gezeigt hatten, haben weitere Tests daheim eine Knieverletzung ergeben, die mich ein paar Wochen lang pausieren lassen wird», schrieb Lys in den sozialen Medien. Wie lange sie ausfallen und wann sie wieder auf die Tennis-Tour zurückkehren wird, ließ Lys offen.