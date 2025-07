Rust (dpa) – Jürgen Klopp ist auch mehr als eine Woche nach dem Unfalltod seines früheren Liverpool-Spielers Diogo Jota noch geschockt. «Ich weiß nicht, wie man das verdauen soll, muss ich ganz ehrlich sagen», sagte er am Rande einer Gala im Europa-Park in Rust nahe Freiburg. «Wir sind alle ganz viel in Kontakt, aber ich bin ja immer noch ohne Worte.»

Nachdenklich ergänzte Klopp: «Ich kenne seine ganze Familie und ich weiß, dass Liverpool alles tun wird, sie so zu unterstützen, dass einige der Probleme vielleicht nicht so groß werden.» Diogo Jota (28) und dessen Bruder André Silva waren am 3. Juli in Spanien bei einem Autounfall ums Leben gekommen.