Frankfurt/Main (dpa) - Deutschland ist bei der Team-WM der Darts-Profis im Halbfinale klar ausgeschieden und muss weiter auf den ersten ganz großen Triumph bei einem Major-Turnier warten. Das Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko verlor deutlich mit 1:8 gegen Nordirland (Josh Rock, Daryl Gurney) und verpasste damit nach 2020 und 2023 auch im dritten Anlauf den Sprung vom Halbfinale ins Endspiel.

2020 setzte es eine Niederlage gegen Wales, 2023 gegen Schottland. Auch damals hatte es zuvor mindestens einen Erfolg gegen eine große Nation wie die Niederlande oder England gegeben.

Schindler und Pietreczko spielten in der Eissporthalle von Frankfurt am Main insgesamt ein starkes Turnier. Der souveränen Vorrunde mit Siegen über Portugal (4:2) und Singapur (4:0) folgte ein famoser 8:4-Erfolg über Topfavorit England mit Weltmeister Luke Littler und Titelverteidiger Luke Humphries. Das knappe 8:7 gegen Australien am Nachmittag ebnete den Weg in den Abend.

Deutsches Duo früh 0:5 zurück

Im Halbfinale ging dann fast alles schief. Rock und Gurney glänzten im Scoring, Deutschland lag blitzschnell mit 0:5 zurück. Davon erholten sich Schindler und Pietreczko nicht mehr, sie bekamen nur fünf Würfe aufs Doppel.

Die Nordiren hatten sich zuvor mit 8:2 gegen Südafrika und mit 8:5 gegen Irland durchgesetzt - sie stehen bei dem mit 450.000 Pfund (rund 530.000 Euro) dotierten Event erstmals im Endspiel.

Auf dem Weg in den Halbfinal-Abend hatte sich neben England auch Schottland im Achtelfinale verabschiedet. Die beiden Routiniers Gary Anderson und Peter Wright mussten sich den Niederlanden ohne den pausierenden Starspieler Michael van Gerwen mit 0:8 geschlagen geben.