Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Spaghetti-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Wenn es draußen kälter wird und früher dunkel, machen wir es uns gerne mit Kerzen gemütlich. Doch gerade bei hohen Gläsern ist es gar nicht so einfach, den Docht anzuzünden, ohne sich die Finger zu verbrennen. Ein Stabfeuerzeug wäre praktisch, ist aber nicht in jedem Haushalt zu finden. Gibt es eine einfache Alternative?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich eine Kerze in einem hohen Glas mit Hilfe einer Spaghetti ganz einfach anzünden lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Spaghetti-Tipp zum Anzünden von Kerzen in hohen Gläsern in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Eine einzelne Spaghetti an einem Ende mit einem Feuerzeug anzünden und warten, bis sich eine Flamme entwickelt. Anschließend mit dem brennenden Ende der Spaghetti den Docht der Kerze im Glas entzünden.

Fazit: Der Hack funktioniert. Die Spaghetti braucht allerdings etwas Zeit, bis sie ausreichend brennt, um sie sicher bewegen zu können. Vorsicht ist dennoch geboten: Die Spaghetti kann abbrechen oder glimmende Teile verlieren. Deshalb sollte sie mit ausreichendem Abstand zu brennbaren Materialien verwendet werden.