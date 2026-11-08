Frankfurt/Main (dpa) – Deutschlands frühere Tennis-Königin Angelique Kerber hat Alexander Zverev zum Sprung an die Spitze der Weltrangliste gratuliert und glaubt fest an weitere Triumphe des 29-Jährigen. «Ich gönne es ihm von Herzen. Er hat es wirklich verdient, denn er hat so viel dafür getan und auch viele Rückschläge einstecken müssen. Was gibt es Schöneres, als das Jahr nach zwei Grand-Slam-Siegen als Nummer eins zu beenden und in das nächste Jahr als Nummer eins zu starten», sagte Kerber beim Sportpresseball in Frankfurt am Main.

Die 38-Jährige, die in ihrer Karriere selbst 34 Wochen lang die Weltrangliste angeführt hatte, traut Zverev auch für den Fall einer vollständigen Rückkehr von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz «noch einmal ein so erfolgreiches Jahr zu. Man hat in den vergangenen Jahren schon gesehen, dass er zu den Top 3 gehört. Ich bin mir sicher, dass er noch einige Grand-Slam-Turniere gewinnt», sagte Kerber.

Der Italiener Sinner und der Spanier Alcaraz hatten in diesem Jahr aus Verletzungsgründen etliche Turniere verpasst. Zverev nutzte die Gunst der Stunde und avancierte 35 Jahre nach Boris Becker als zweiter deutscher Tennisspieler zur Nummer eins. Auf dem Weg dorthin feierte er bei den French Open in Paris und den US Open in New York gleich zwei Grand-Slam-Triumphe. Bei den Frauen schaffte es neben Kerber bisher nur Steffi Graf zur Nummer eins in der Tennis-Welt.