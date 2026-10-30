Ein Händler storniert die Bestellung, ein digitaler Dienst funktioniert nicht oder die Retoure soll Geld kosten? Was Verbraucher beim Online-Shopping verlangen können – und wo die Grenzen liegen.

Hannover (dpa/tmn) – Hat die gelieferte Ware Mängel? Oder verweigert der Händler die Rücknahme? Wer online einkauft, muss solche Ärgernisse nicht einfach hinnehmen. Denn Verbraucherinnen und Verbraucher haben Rechte, die ihnen im Streitfall helfen können – und manche davon sind längst nicht allen bekannt.

Wer Bescheid weiß, kann unnötige Kosten vermeiden, Geld zurückfordern und sich gegen unfaire Geschäftspraktiken wehren. Wir erklären zehn Rechte beim Online-Shopping, die Sie kennen sollten, bevor Sie das nächste Mal auf «Bestellen» klicken.

1. Die Widerrufsfrist beginnt nicht immer mit dem ersten Paket.

«Bei Onlinebestellungen gilt grundsätzlich eine Widerrufsfrist von 14 Tagen», sagt Rechtsanwältin Caroline Sohns, die auch Mitglied des Zivilrechtsausschusses im Deutschen Anwaltverein ist. Sie beginnt erst zu laufen, wenn die Ware beim Besteller eintrifft. «Werden mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt und getrennt geliefert, beginnt die Frist jedoch erst mit Erhalt der letzten Ware», so Sohns.

2. Die Originalverpackung ist für den Widerruf grundsätzlich nicht erforderlich.

«Wer die Verpackung eines online bestellten Produkts entsorgt hat, verliert dadurch nicht automatisch sein Widerrufsrecht», sagt Caroline Sohns. Ein Händler dürfe den gesetzlich vorgeschriebenen Widerruf nicht alleine deshalb verweigern, weil der Originalkarton fehlt. Etwas anderes kann nur etwa bei versiegelten Hygieneprodukten oder freiwillig eingeräumten Rückgaberechten gelten, die über die gesetzliche Regelung hinausgehen.

Anderslautende Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Händlers seien regelmäßig unwirksam, erklärt Tim-Oliver Tettinger von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Er empfiehlt aber in jedem Fall eine geeignete und sichere Verpackung für den Rückversand zu wählen.

3. Nichts bestellt und trotzdem eine Sendung erhalten? Dann müssen Sie auch nicht bezahlen.

Wer ohne eine Bestellung aufgegeben zu haben, Waren zugeschickt bekommt, muss diese grundsätzlich weder bezahlen noch auf eigene Kosten zurückschicken, erklärt Rechtsanwältin Caroline Sohns. Dafür ist nicht einmal ein ausdrücklicher Widerruf erforderlich. Hat der Händler im Zuge einer aufgegebenen Bestellung lediglich das falsche Produkt geliefert, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher hingegen sehr wohl an der Behebung des Fehlers mitwirken.

4. Das Gewährleistungsrecht ist im ersten Jahr besonders verbraucherfreundlich.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen darauf vertrauen können, dass bestellte Ware mangelfrei geliefert wird. Treten innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung Mängel auf, greift die gesetzliche Gewährleistung und Händler müssen grundsätzlich nachbessern. Dabei dreht sich ab dem dreizehnten Monat die sogenannte Beweislast um.

«Zeigt sich bei einer neu gekauften Ware innerhalb eines Jahres seit der Übergabe ein Mangel, wird grundsätzlich vermutet, dass die Ware bereits bei Übergabe mangelhaft war», sagt Caroline Sohns. Der Verkäufer muss diese Vermutung widerlegen, wenn er glaubt, dass der Mangel erst später entstanden ist. «Diese gesetzliche Beweislastregelung kann Verbraucher bei Reklamationen erheblich unterstützen», so Sohns weiter. Ab dem zweiten Jahr ist es dann an Käufern nachzuweisen, dass der Mangel schon beim Kauf bestand.

5. Auch reduzierte Ware muss grundsätzlich mangelfrei sein.

Egal, ob ein Artikel zum vollen Preis oder reduziert verkauft wurde: Mängel darf er in beiden Fällen nicht aufweisen. «Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gelten unabhängig davon, ob ein Artikel zum „Vollpreis“ oder aber reduziert, etwa im Rahmen einer Rabattaktion verkauft wurde», sagt Verbraucherschützer Tim-Oliver Tettinger.

Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn ein bestimmter Mangel vor dem Kauf ausdrücklich offengelegt wurde und gerade deshalb auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung ein Preisnachlass erfolgt ist.

6. Bei widerrufener Ware muss auch das Geld zurückerstattet werden. Ein Wertgutschein genügt nicht.

«Nach einem wirksamen Widerruf muss dem Verbraucher grundsätzlich das gezahlte Geld erstattet werden», sagt Tim-Oliver Tettinger. Einen Gutschein müssen Käuferinnen und Käufer nicht akzeptieren – sie können aber.

Das unterscheidet den Onlinekauf vom Kauf im stationären Handel: Dort gibt es nämlich kein gesetzliches Widerrufsrecht. Wer intakte Ware im stationären Handel zurückgeben möchte, muss darum die Erstattungsmodalitäten des Händlers akzeptieren – und die können zum Beispiel nur eine Gutscheinausgabe vorsehen.

7. Auch bei digitalen Produkten greifen gesetzliche Gewährleistungsrechte.

«Wer eine App, Software oder einen digitalen Dienst kauft, ist nicht schutzlos, wenn das Produkt nicht wie vereinbart funktioniert», sagt Caroline Sohns. Für digitale Produkte gelten besondere gesetzliche Vorschriften. «Der Anbieter muss unter anderem dafür sorgen, dass das Produkt den vertraglichen Anforderungen entspricht und gegebenenfalls erforderliche Aktualisierungen bereitgestellt werden», erklärt Rechtsanwältin Sohns.

Andernfalls können Käuferinnen und Käufer ebenfalls auf eine Nacherfüllung oder eine Preisminderung bestehen sowie den Vertrag beenden. Die konkreten Rechte hängen Sohns zufolge von der Art des Mangels und den Umständen des Einzelfalls ab.

8. Ein fehlender Widerrufsbutton kann längeren Widerruf rechtfertigen.

Seit Juni 2026 müssen online abgeschlossene Verträge sich genauso leicht widerrufen lassen, wie sie geschlossen wurden. Händler, bei denen Kunden online widerrufbare Verträge abschließen können, müssen dafür den sogenannten Widerrufsbutton bereitstellen. «Fehlt der gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbutton oder die erforderliche Information hierüber, kann ein Vertrag unter Umständen erheblich länger als 14 Tage widerrufen werden», sagt Tim-Oliver Tettinger.

9. Händler können eine getätigte Bestellung nicht einfach einseitig stornieren.

Grundsätzlich gilt: Ein Vertrag ist einzuhalten. Und dieser kommt oft schon mit dem Klick auf den Bestellbutton zustande, wenn damit die sofortige Bezahlung einhergeht – selbst dann, wenn der Shop in seinen AGB anmerkt, dass der Vertrag erst mit der Lieferung bindend ist. Darauf weist das Onlineshop-Bewertungsportal Trusted Shops hin.

Darum können Händler nicht einfach einseitig vom Vertrag zurücktreten oder eine Bestellung stornieren – etwa, weil die Ware ausverkauft ist oder ein falscher Preis ausgezeichnet war. Trusted Shops zufolge geht das nur unter strengen Voraussetzungen wie einem gültigen Selbstlieferungsvorbehalt oder der unverzüglichen Anfechtung eines anerkannten Preisirrtums.

10. Für die Rücksendekosten muss der Händler nicht aufkommen.

«Ein weit verbreiteter Mythos ist, dass jeder Händler kostenlose Retouren anbieten muss», sagt Tim-Oliver Tettinger. Tatsächlich müssten Verbraucherinnen und Verbraucher die unmittelbaren Rücksendekosten aber grundsätzlich selbst tragen, wenn der Händler sie vor Vertragsschluss ordnungsgemäß über die Pflicht informiert hat und dieser die Kosten nicht freiwillig übernimmt, erklärt Caroline Sohns. «Kostenloser Rückversand ist also oft Kulanz oder Teil des Geschäftsmodells, aber nicht generell gesetzlich vorgeschrieben», sagt Tettinger.

Etwas anderes gilt nur bei berechtigten Mängelreklamationen: Hier trägt Caroline Sohns zufolge prinzipiell der Verkäufer die Kosten für die erforderliche Nacherfüllung.