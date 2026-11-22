Schwach gestartet, stark gekämpft - am Ende aber verloren: Alexander Zverev muss sich im Endspiel der ATP Finals gegen Carlos Alcaraz geschlagen geben. Sein Aufschlag ist diesmal kein großer Faktor.

Turin (dpa) - Alexander Zverev senkte enttäuscht den Blick zu Boden, schlich ans Netz und gratulierte dort dem für ihn wieder mal zu starken Carlos Alcaraz zum Sieg. Der Weltranglistenerste hatte gerade nach einer ernüchternden Final-Niederlage gegen Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz die Krönung seines Traumjahres verpasst. Zverev verlor den Titel-Showdown bei den ATP Finals in Turin mit 2:6, 6:7 (7:9) und konnte sich nach 2018 und 2021 kein drittes Mal zum inoffiziellen Weltmeister im Tennis krönen.

«Wenn du morgen zurücktrittst, ist das okay», sagte Zverev nach dem Match scherzhaft in Richtung seines grinsenden Rivalen Alcaraz. Er war dennoch sehr stolz auf die beste Saison seiner Karriere: «Wir hatten ein unglaubliches Jahr.»

Boris Becker war auch mit Zverevs Leistung gegen Alcaraz zufrieden. «In der Vergangenheit hat er schon mal die Schultern hängen lassen – heute hat er die Brust rausgestreckt», sagte das Tennis-Idol bei Sky. Becker bleibt mit drei Titeln (1988, 1992, 1995) alleiniger deutscher Rekordhalter beim Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres. Für Zverev war die Saison mit den beiden ersten Grand-Slam-Turniersiegen in Paris und New York sowie dem Aufstieg zur Nummer eins ein großes Erfolgsjahr.

Und ein letztes großes Ziel bleibt dem 29-Jährigen in 2026 noch: In der kommenden Woche tritt er bei der Davis-Cup-Endrunde an und will das deutsche Team zum ersten Triumph im Nationen-Wettbewerb seit 33 Jahren führen.

Geht Debatte um Nummer-1-Status weiter?

Durch das klar verlorene Duell mit Alcaraz dürften die Diskussionen über Zverevs Nummer-1-Status anhalten. In der Szene wird darüber debattiert, ob Zverev vor allem aufgrund der langen Verletzungspause von Alcaraz und Jannik Sinner (Italien) den Tennis-Thron erobern konnte.

Beim Prestigeturnier trat Zverev aber trotz des verlorenen Finals größtenteils wie ein würdiger Weltranglistenerster auf. Er gewann vier seiner fünf Matches und musste sich erst dem vor allem im ersten Satz überragenden Alcaraz geschlagen geben.

Der Spanier, der im Finale des Vorjahrs noch gegen diesmal verletzt fehlenden Sinner verloren hatte, kürte sich mit dem 14. Sieg in Serie zum ersten spanischen ATP-Champion seit 28 Jahren. Damals hatte Àlex Corretja triumphiert. «Diese Trophäe hochzuhalten, der ich so lange hinterhergejagt bin, das bedeutet die Welt für mich», sagte Alcaraz. Der 23-Jährige kassierte für den Turniersieg ohne Niederlage zudem ein Preisgeld von über 5 Millionen US-Dollar.

Das sagt Becker zum Zverev-Auftritt

Für Zverev ging es in dem Finale um mehr als nur den Titel. «Es ist für ihn eine Riesenchance, der Welt zu zeigen, dass er auch gegen einen Alcaraz das Match erfolgreich beenden kann», sagte Becker vor dem ersten Aufschlag. Doch dazu kam es nicht.

Zverev, der in seinen vier Matches kein einziges Aufschlagspiel hatte abgeben müssen, wurde von spielfreudigen Alcaraz im ersten Satz gleich dreimal gebreakt. Der Spanier bewies eindrucksvoll, warum er als derzeit bester Returnspieler der Welt gilt. Außerdem unterliefen dem Deutschen, der sichtlich um ein aggressives Spiel bemüht war, zu viele Fehler. «Die Stärken dieser Woche, die sind heute weit weg», kommentierte Becker.

Der Frust beim Hamburger war offensichtlich. Nach einem verpatzten Überkopfball schmiss er den Schläger zu Boden, immer wieder blickte er ratsuchend zu seiner Box und stemmte die Hände in die Hüfte.

Auch im zweiten Satz wurde es zunächst nicht viel besser: Alcaraz nahm Zverev den Aufschlag zum 2:1 ab. Der Deutsche - angefeuert von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade auf der Tribüne - kämpfte und holte sich das Rebreak zum 4:4. «Mehr kann er nicht machen, er lässt hier grad sein Herz auf dem Platz», meinte Becker. Zverev schien zudem wieder mit Spunggelenk-Problemen zu kämpfen. Im packenden Tiebreak hatte Alcaraz die besseren Nerven.