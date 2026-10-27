Keine Fahrerlaubnis und mit Haftbefehl gesucht - Bundespolizei nimmt Niederländer fest

11.) nahm die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 42-jährigen Niederländer, Fahrer eines PKW mit niederländischer Zulassung, auf der BAB 60 fest.



Ein Abgleich seiner Personaldaten ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen eines Verkehrsdeliktes. Zudem wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.



Zur Verbüßung der Haftstrafe von 25 Tagen wurde er in eine nahegelegene Justizanstalt eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.



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