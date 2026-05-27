Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Eiswürfel-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Egal, ob auf Teppich, Sofa oder Kleidung: Klebrige Kaugummiflecken lassen sich oft nur schwer entfernen. Wer versucht, den Kaugummi direkt abzuziehen, verschmiert ihn meist nur noch mehr. Kann ein einfacher Trick helfen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll festgeklebter Kaugummi mit Hilfe von Eiswürfeln hart werden und sich dadurch einfacher entfernen lassen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Eiswürfel-Tipp für Kaugummiflecken in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Eiswürfel auf den Kaugummifleck legen und 10 bis 15 Minuten abwarten. Anschließend den harten Kaugummi mit den Fingern vorsichtig vom Stoff abziehen.

Fazit: Der Hack funktioniert besser als gedacht. Nach zehn Minuten ist der Kaugummi vollständig ausgehärtet. Danach lässt er sich Stück für Stück lösen und rückstandslos entfernen.