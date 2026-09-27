Weiße Strände, warmes Wasser, tropisches Klima – die Gegend um das brasilianische Alter do Chão wird als «Karibik Amazoniens» vermarktet. Ein Realität-Check vor Ort.

Alter do Chão (dpa/tmn) – Das Boot schaukelt wie durch ein Landschaftsgemälde. Wasserweiten bis zum Horizont. Menschenleere Strände, dahinter dichtes Grün. Im Blau des Himmels treiben zerfaserte Wolken. Bei der Fahrt zieht ein warmer Wind über den Tapajós, einen der großen Nebenflüsse des Amazonas.

In einer Bucht liegt der Ort Alter do Chão, das Herz der sogenannten Karibik Amazoniens. Was ist hier in Nordbrasilien ähnlich, was ist anders als in der wahren Karibik? Vorausgeschickt sei: Hier wie dort rangiert die lockere Leichtigkeit des Seins über allem, baumeln Hängematten neben Häuschen.

Für Besucher stehen die Zeichen hier wie dort auf Entspannung und digitale Entgiftung. Einfach abschalten, tief eintauchen in die Exotik. Schritte und Rhythmus verlangsamen sich. Falls krachende Klänge die Stille durchbrechen, ist es in Amazonien der Carimbó, in der Karibik der Reggae oder Calypso. Quer durch die Länder liegt der Rhythmus im Blut. Und die Freundlichkeit.

Süß- statt Salzwasser

Lourenço Vieira schwimmt täglich im Tapajós. «Rochen sind die einzigen Gefahren», versichert der 61-Jährige. Es gibt weder Piranhas noch Wellen oder tückische Strudel. Das Süßwasser des Flusses, das Körper und Seele wäscht, ist seidig und weich – aber kaum so klar und farbsatt wie in der Karibik. Dafür brennt kein Salzwasser in den Augen.

Vieira lebt im Dorf Jamaraquá, eine Bootsstunde südlich von Alter do Chão. Er führt Besucher auf einem Trail durch das Naturschutzgebiet Floresta Nacional do Tapajós, erklärt den Wald als Baumarkt und Apotheke der Indigenen: Hölzer und Blätter für Hütten, Heilpflanzen für Leber und Nieren, gegen Arthritis und Arthrose. Ein Brüllaffe turnt durch die Baumkronen. Leuchtende Blaue Morphofalter flattern vorbei. Ein kapitaler Kapokbaum stellt sich in den Weg.

Vieira zählt zum Volk der Munduruku, spricht aber nicht mehr dessen Sprache. «Ich jage im Wald und fische im Fluss, wie unsere Vorfahren, darf aber nichts verkaufen. Das dient nur unserer Subsistenz», erklärt er, der Selbstversorgung. Seit dem Anschluss der Dorfgemeinschaft ans Stromnetz im Jahre 2009 besitzt er ein Handy und schaut Seifenopern im Fernsehen.

Shuttle für 1,60 Euro

In den Hotspots der Karibik dagegen weht der Wind des Fortschritts deutlich stärker, wo sich seit langen Jahren Luxushotels mit Pools und Entertainment ballen. Quartier in und um Alter do Chão geben vorrangig Pousadas, also kleine Gasthäuser. «Wir hätten gar keinen Platz, um Massen an Besuchern aufzunehmen», sagt Regionalguide Vitor Lima.

Die Ströme von Kreuzfahrern der Moderne, die sich in der Karibik tummeln, reichen nicht nach hier. Falls einmal ein Expeditionsschiff in der nächstgrößeren Stadt Santarém festmacht, wo der Tapajós in den Amazonas mündet, steigen die Gäste in Ausflugsboote um, hat der 31-Jährige beobachtet. Und die verteilen sich schnell in alle Richtungen.

In der sogenannten Karibik Amazoniens bewegt sich das Leben in bescheidenen Bahnen. Es braucht nicht viel zum Glücklichsein – und das schlägt sich im Preisniveau nieder. Für die kurze Fahrt von Alter do Chão zum sandigen Traumstrand der Liebesinsel, Ilha do Amor, eigentlich eine Halbinsel, kassieren die Bootsleute umgerechnet 1,60 Euro, hin und zurück für bis zu vier Personen.

Und wer sich in einem Strandtreff niederlässt, zahlt je sechs Reais, rund einen Euro, für ein Wasser, ein Bier, einen Softdrink. Dafür darf man sogar unter Sonnenschirmen auf Stühlchen an Tischen sitzen: nicht am, sondern mit den Füßen im Wasser, das flach und angenehm temperiert ist.

Ein Tellergericht mit Bohnen, Reis und einem Flussfischfilet vom Pirarucu kostet 6,50 Euro. Von Preisen wie diesen kann man in der Karibik oft nur träumen. In Brasilien muss man sie stets in Relation zum offiziellen Mindestlohn von rund 270 Euro sehen.

Boto, der Amazonasdelfin

Prachtbauten aus der Kolonialzeit? Die echte Karibik punktet mit einem Kulturerbe aus Kirchen und Festungen. In der Karibik Amazoniens Fehlanzeige. Auch bei der Unterwasserwelt ist die Karibik im Vorteil; mit Maske und Schnorchel fühlt man sich wie in einem Aquarium. Dieser Teil Brasiliens kann da nicht mithalten, aber ein Lebewesen macht den Unterschied: der Boto, der Amazonasdelfin.

«Der Boto ist der Beschützer und Wächter der Wasser», betont Hermes Caldeira, der in Alter do Chão Musikinstrumente baut und Carimbó unterrichtet. Er «steht für die Verbundenheit zur Natur und den Respekt vor den Lebensräumen», sagt der 38-Jährige. Guide Lima kennt die Bedeutung des Boto in Mythen und Legenden: «Man sagt, dass er in einer Vollmondnacht, ganz in Weiß gekleidet und mit einem weißen Hut auf dem Kopf, aus dem Wasser steigt und die Kraft hat, jede Frau zu verführen, die er will.»

Zur Wahrheit gehört, dass sich die Anmutung der Karibik in Amazonien auf ein halbes Jahr beschränkt: von Juli bis Dezember, wenn das Wasser niedrig steht. «Ab Ende Dezember merkt man, wie der Wechsel allmählich beginnt. Durch die Regenzeit werden es letztlich sieben Meter Unterschied sein», sagt Reiseführer Lima.

Dann verschwinden die Liebesinsel und die Strukturen der Beachbars in den Fluten. Dann zerfällt das Landschaftsgemälde aus Stränden. Was bleibt, sind die Weiten des Wassers, des Grüns und des Himmels. Bis zum nächsten Juli.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Die «Karibik Amazoniens» um Alter do Chão liegt in Nordbrasilien im Bundesstaat Pará.

Reisezeit: zweite Jahreshälfte, dann ist Hochsaison.

Anreise: Flugverbindung nach São Paulo, weiter über Brasília oder Belém zum Flughafen Santarém. Ab dort im Linienbus oder Taxi ins knapp 40 Kilometer entfernte Alter do Chão. Es gibt auch internationale Flugverbindungen nach Belém, von Deutschland aus etwa über Lissabon.

Einreise: Deutsche Staatsangehörige benötigen zu touristischen Zwecken kein Visum, es genügt der Reisepass für einen Aufenthalt bis 90 Tage. Die Reisedokumente müssen bei der Einreise mindestens sechs Monate lang gültig sein.

Gesundheit: Offiziell ist keine Impfung vorgeschrieben. Laut Auswärtigem Amt sind Impfungen gegen Gelbfieber und Hepatitis A aber empfohlen.

Geld: Währung ist der Real, 1 Euro entspricht 5,95 Reais (Stand: 10.09.2026). Gewöhnlich kann man mit Kreditkarte bezahlen. Euro oder US-Dollar tauscht man in Wechselstuben oder Hotels; es gibt ATM-Automaten.

Touren/Aktivitäten: In Alter do Chão bieten Bootsleute diverse Touren zu Stränden und Dörfern wie Jamaraquá an; Tagestrip ab umgerechnet 37 Euro.

Weitere Infos: visitbrasil.com/de/location/alter-do-chao