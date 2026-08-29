Weltmeisterschaft
Kanutin Jagsch holt WM-Titel über 500 Meter
Pauline Jagsch
Pauline Jagsch fuhr sich im Kajakeiner zum WM-Titel. (Archivbild)
David Inderlied. DPA

Die deutsche Titeljagd bei den Kanu-Weltmeisterschaften geht weiter. Am zweiten Finaltag konnte Pauline Jagsch im Kajak-Einer triumphieren.

Lesezeit 1 Minute

Poznan (dpa) – Pauline Jagsch hat sich bei den Kanu-Weltmeisterschaften im polnischen Poznan den WM-Titel gesichert. Einen Tag nach dem Titel im Kajak-Vierer der Herren sowie im Canadier-Zweier der Damen gewann die 23 Jahre alte Berlinerin die Konkurrenz im Kajak-Einer über 500 Meter.

Im A-Finale verwies die Silbermedaillengewinnerin im Kajak-Vierer von Olympia in Paris die Neuseeländerin Aimee Fisher sowie Natalia Drobot aus Australien auf die Plätze. «Es ist so toll, dass ich die Freiheit habe, den Sport ausüben zu können», freute sich Jagsch, die sich auch über die Unterstützung im deutschen Team freute: «Es ist ein guter Mix aus alter und junger Generation. Es ist so toll, wie wir zusammenarbeiten.»

© dpa-infocom, dpa:260829-930-601763/1

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