Wer keinen kühlen Keller oder keine Speisekammer hat, erlebt es immer wieder: Viel zu schnell fangen Zwiebeln an, mit viel grünen Schloten auszutreiben. Was damit tun?

Bonn (dpa/tmn) – Experten warnen immer wieder vor dem Verzehr von stark keimenden Kartoffeln, weil sie giftiges Solanin bilden. Aber wie verhält es sich bei Zwiebeln? Wer sie zu warm oder zu hell lagert, erlebt es immer wieder: Lange grüne Triebe schießen aus ihnen heraus.

Sind sie deshalb reif für die Tonne? Nein.

Im Gegensatz zu keimenden Kartoffeln enthalten die Würzknollen keine Giftstoffe und können daher noch bedenkenlos verzehrt werden, gibt die Initiative «Zu gut für die Tonne» Entwarnung. Bedingung ist, dass die Zwiebeln noch fest und trocken sind.

Wirklich verdorbene Zwiebeln haben oft einen fauligen Geruch. Sie sind eher weich und zeigen Anzeichen von Schimmel, beispielsweise in Form von dunklen Verfärbungen. Sie sollten dann nicht mehr verwendet werden.

Aus Resten: So gehen karamellisierte Zwiebeln

Manchmal bleiben beim Kochen halbierte oder angeschnittene Zwiebeln übrig. Auch aus ihnen lässt sich noch Leckeres zaubern. Ein Tipp der Reste-Experten sind karamellisierte Zwiebelringe.

Dafür werden die Zwiebeln geschält und in dünne Ringe geschnitten. Anschließend wird Öl in der Pfanne erhitzt und die Ringe werden darin getrennt voneinander hineingegeben. Über die gedünsteten Zwiebeln wird etwas Zucker gestreut – so werden sie unter Rühren karamellisiert. Zuletzt alles mit Wein oder Gemüsebrühe ablöschen. Die Flüssigkeit sollte vollständig verdampfen.

Warum Zwiebeln und Kartoffeln sich nicht vertragen

Noch ein Tipp zur Lagerung: Die Zwiebeln sollten nicht neben Kartoffeln gelagert werden. Denn: Zwiebeln ziehen von den Kartoffeln Feuchtigkeit und können so schneller faulen. Kartoffeln wiederum keimen schneller, wenn sie neben Zwiebeln liegen. Am besten bewahrt man sie deshalb getrennt voneinander im Keller auf. Wer keinen Keller hat, sollte sie kühl und lichtgeschützt in einem Behälter mit Löchern lagern.