Kaninchen und Meerschweinchen brauchen Gesellschaft, um sich wohlzufühlen. Doch bei einer artgerechten Haltung geht es nicht nur darum, dass die Tiere nicht allein sind.

Düsseldorf (dpa/tmn) – So ganz allein – das ist nichts für Kaninchen und Meerschweinchen. Beide gelten als sehr sozial, besonders wohl fühlen sie sich, wenn sie als Paar oder in einer kleinen Gruppe leben. Doch nicht jede Kombination ist für die geselligen Tiere gleichermaßen geeignet. Worauf Halter bei der Gruppenzusammenstellung achten sollten.

Kaninchen und Meerschweinchen zusammen halten?

«Zum natürlichen Verhalten von Kaninchen und Meerschweinchen gehören Fellpflege, Kommunikation und gemeinsames Spielen», so Maximilian Reuschel, Facharzt für Heimtiere gegenüber dem Industrieverband Heimtierbedarf (IVH).

Ein Mensch könne diesen sozialen Kontakt nicht ersetzen. Ebenso wenig seien Kaninchen und Meerschweinchen füreinander ein Ersatz. «Die Tierarten unterscheiden sich grundlegend», sagt Reuschel, Leiter der Abteilung Heimtiere an der Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.

Gemeinsam halten lassen sich Kaninchen und Meerschweinchen trotzdem – vorausgesetzt, sie vertragen sich und haben genügend Platz, um sich bei Bedarf aus dem Weg zu gehen.

Wenn die Tiere entspannt zusammenliegen und gemeinsam fressen, sind dies Hinweise dafür, dass sie sich miteinander wohlfühlen.

Gruppen richtig zusammenstellen

Für Kaninchen empfiehlt Reuschel die Haltung eines Weibchens mit einem kastrierten Männchen oder von zwei kastrierten Männchen. Weitere Tiere sorgen für mehr Beschäftigung, wenn sie gut miteinander harmonieren.

Meerschweinchen fühlen sich in Gruppen von drei bis fünf Tieren am wohlsten. Ideal ist ein kastriertes Männchen mit zwei Weibchen. Alternativ können auch ausschließlich kastrierte Böcke zusammengehalten werden.

Wer eine Gruppe im Nachhinein noch erweitern will, sollte dafür möglichst Jungtiere wählen. Sie fügen sich in der Regel leichter in die bestehende Rangordnung ein.