Die beliebten Kleintiere können sich im Gehege schnell in die Quere kommen. Warum getrennte Rückzugsorte und viel Platz so wichtig sind.

Münsingen (dpa/tmn) – So ähnlich, aber doch so verschieden: Kaninchen und Meerschweinchen eignen sich nur unter bestimmten Bedingungen zur gemeinsamen Haltung in einem Gehege. Diese Tierarten unterschieden sich laut Heiko Fröhlich, Betreiber der Internetseite kaninchen-ratgeber.com, in ihrem Sozialverhalten, in ihrer Kommunikation und in ihren Bedürfnissen.

Bei einer gemeinsamen Haltung sei Vorsicht geboten, es könne zu Stress und sogar zu gegenseitigen Verletzungen kommen. Das Außengehege müsse auf jeden Fall groß sein. Zudem müssen auf jeden Fall für beide Tierarten getrennte Rückzugsgebiete angeboten werden.