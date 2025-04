Sinsheim (dpa) – Für die Gastgeber geht es gegen den Abstieg, für die Gäste um Europa: Am 29. Bundesliga-Spieltag treffen die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 aufeinander. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnten die Mainzer von Trainer Bo Henriksen ihren Champions-League-Platz festigen und einen großen Schritt in Richtung internationaler Wettbewerb machen.

Den Kraichgauern hingegen drohen unruhige letzte Wochen. Mit 27 Punkten ist der Klassenverbleib nach einer bislang enttäuschenden Saison bislang nicht gesichert. Die 05er gehen als leichter Favorit in die Partie und haben in den vergangenen neun Vergleichen mit Hoffenheim nur einmal verloren.